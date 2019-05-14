Крупнейший за последние годы скандал в российской медиаиндустрии

Из газеты «Коммерсант» уволены двое журналистов – поводом стала статья о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. В знак солидарности с коллегами весь отдел политики написал заявления об увольнении.

Акционеру «Коммерсанта» бизнесмену Алишеру Усманову не понравилась статья о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя верхней палаты парламента. К материалу появились серьёзные претензии, покидаю издательский дом не по своей воле, а по решению акционера, написал у себя в Фейсбуке специальный корреспондент газеты Иван Сафронов. Там он проработал почти 10 лет. Вместе с ним уволили замредактора отдела политики Максима Иванова. Он сообщил, что серьёзные нарекания вызвала статья «Спикеров делать из этих людей», которую он написал вместе с Сафроновым и ещё рядом журналистов. При её подготовке были нарушены редакционные стандарты «Коммерсанта», так объяснил «Ведомостям» увольнение журналистов гендиректор издательского дома Владимир Желонкин. Он не уточнил, что именно было нарушено, и не стал комментировать вмешательство акционера. Весь отдел политики «Коммерсант» — около 10ти человек – в знак солидарности решил уволиться.

«У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы», — написал в фейсбуке замглавного редактора газеты Глеб Черкасов. Он добавил, что сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время. Новость об увольнении журналистов вызвала большой скандал в медиасообществе. Статья, из-за которой всё произошло, вышла около месяца назад. В ней шла речь о спикере верхней палаты Валентине Матвиенко. Газета сообщала, что она в скором времени обсудит с президентом Путиным возможный уход с должности. Высокопоставленный федеральный чиновник в беседе с газетой не исключил, что Матвиенко может возглавить Пенсионный фонд России, поскольку нынешним руководителем Антоном Дроздовым в правительстве недовольны. Также сообщалось, что кресло спикера верхней палаты может занять директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Акционер издательского дома «Коммерсант» не комментировал свои действия.

Произошедшее в Коммерсанте можно оценивать как давление на журналистов, — сказал «Эху» сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

По словам Карлинера, профсоюз готов оказать всю посильную помощь уволенным журналистам.