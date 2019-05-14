Владимир Зеленский официально стал новым президентом Украины

Церемония инаугурации прошла этим утром в Киеве. Сразу после принятия присяги Зеленский призвал провести новые парламентские выборы в течение двух месяцев. Однако перед роспуском Верховной Рады он предложил принять несколько законов.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский говорил на двух языках, что очень важно в нынешних условиях. Такое мнение «Эху» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

С вступлением в должность президента Зеленского одна из первых поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Российский президент нового украинского лидера пока поздравлять не будет – об этом сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков

По словам Пескова, Кремль надеется, что Россия и Украина продолжат обсуждать обмен осужденными и ситуацию на востоке Украины. Зеленский сегодня назвал своей первой задачей прекращение огня в Донбассе.

Жители российской столицы относятся к новому президенту более доброжелательно, чем к его предшественнику.

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.