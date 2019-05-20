Кремль отказался поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в нормализации российско-украинских отношений», — так сказал журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, Песков ответил: «Первые успехи будут очевидны, Мы с вами увидим их невооруженным глазом».