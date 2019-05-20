Замглавреда газеты Коммерсант и еще 11 журналистов увольняются из  Коммерсанта из-за несогласия с кадровыми решениями

Заместитель главного редактора газеты Коммерсант Глеб Черкасов и еще 10 журналистов увольняются из Коммерсанта из-за несогласия с кадровыми решениями.

Несколько дней назад по инициативе акционеров Издательский дом прервал трудовые отношения со специальным корреспондентом Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможному уходу Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

Как уточнила газета Ведомости, решение уволить Сафронова и Иванова принял Алишер Усманов. «С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты Коммерсанта» – заявил гендиректор Владимир Желонкин. При этом он не уточнил, в чем именно было нарушение и не стал комментировать вмешательство акционеров в ситуацию.

Как отмечают «Ведомости», это уже второй скандал в «Коммерсанте» за последнее время – в марте об увольнении из питерского бюро сообщила корреспондент Мария Карпенко, которая вела Телеграм-канал под названием «Ротонда». Карпенко предполагает, что претензии вызвали критические замечания в адрес исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.