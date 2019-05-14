Вопроса принадлежности Крыма «не может существовать» – Песков

Вопроса принадлежности Крыма «не может существовать».

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы». Так в Кремле прокомментировали слова нового президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс и Крым являются украинской землей.

«Что касается принадлежности Крыма, здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — сказал он.

Д.Песков добавил, что президент намерен поздравить В.Зеленского «с первыми успехами».

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сообщил он.