В Кремле надеются на продолжение переговоров об обмене осужденными с Украиной – Песков

В Кремле надеются на продолжение переговоров об обмене осужденными с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, контактной группы. Мы надеемся, что эти обсуждения продолжаться. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом. Вместе с тем, там были определенные проблемы с квалификацией тех или иных лиц, с определением, о ком точно идет речь и так далее», — сказал пресс-секретарь.

Д.Песков добавил, что президент Путин продолжит взаимодействовать с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком по вышеуказанному вопросу.

«Это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным. Этот контакт в любом случае будет продолжаться. Если Медведчук сможет с украинской стороны эффективно организовывать свои гуманитарные, очень нужные, инициативы, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, но первым шагом должно стать возвращение удерживаемых лиц.