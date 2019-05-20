Сборная России выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира в Словакии

Наши хоккеисты победили швейцарцев со счетом 3-0, но первое место в группе себе не гарантировали.

Россияне забили по шайбе в каждом из трех периодов. Уже на 4 минуте защитник Дмитрии Орлов удивил соперников, объехав сразу троих. Бросок у него не вышел, но шайбу в сетку добавил Артем Анисимов. Никита Кучеров сделал дубль. Он реализовал большинство поле отменного паса Никиты Гусева, а затем воспользовался передачей Артема Анисимова. Ворота нашей команды защищал Адександр Георгиев. Это была его вторая встреча на турнире и пока он не пропустил ни одной шайбы. Несмотря на абсолютный результат, наша команда при определенных раскладах может опустится даже на третье место в группе. Все будет зависеть от результата заключительного матча группового турнира со шведами. Сборную России устроит ничья в основное время.

Матч между сборными России и Швеции состоится завтра.