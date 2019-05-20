Прокуратура Швеции запросила ордер на заочный арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

В королевстве его обвиняют в изнасиловании.

Запрос направлен в окружной суд Упсалы. Когда он будет рассмотрен, еще не известно. Если суд примет положительное решение, прокуратура приступит к процедуре выдачи европейского ордера на арест журналиста, что может повлечь за собой его высылку в скандинавское королевство. На прошлой неделе прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks, прекращенное два года назад, поскольку обстоятельства теперь позволяют добиваться его экстрадиции. Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист утверждает, что все происходило по взаимному согласию. Исковая давность по этому делу истекает в августе будущего года.

В вопросе об экстрадиции Стокгольму придется конкурировать с американцами. Власти США тоже требуют выдачи австралийца, которого обвиняют в хакерской деятельности. В Штатах ему может грозить до 35 лет заключения или смертная казнь.

В апреле власти Эквадора, в чьем посольстве в Лондоне журналист прожил последние семь лет, опасаясь экстрадиции в США, выдали его полиции. После этого британский суд отправил его на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.