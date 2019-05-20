Двое журналистов Коммерсанта сообщили о своем увольнении из-за статьи о Валентине Матвиенко

Вслед за ними издание покинул весь отдел политики.

Это произошло на фоне увольнения из издания спецкора издания Ивана Сафронова и корреспондента отдела политики Максима Иванова. По их словам, поводом послужила статья о Валентине Матвиенко.

Речь идет о публикации под названием «Спикеров делать из этих людей», авторами которой являлись Сафронов и Иванов: в ней говорилось о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. В частности, отмечалось, что на ее место может претендовать глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Как рассказал спецкор Иван Сафронов на своей странице в Facebook, решение о его увольнении принято по решению акционера «Коммерсанта», который высказал серьезные претензии к статье. В чем они заключались, не уточняется. Об этом же написал и Максим Иванов. По словам журналиста отдела политики, они вместе с Сафроновым покидают издательский дом по соглашению сторон. Вместе с тем заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов сообщил, что в знак протеста заявление об уходе подал весь отдел политики газеты. Помимо него это еще 10 журналистов. По словам Черкасова, сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время.

Представители владельца и акционера газеты «Коммерсантъ» Алишера Усманова пока никак не прокомментировали ситуацию.