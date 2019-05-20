Офицера ГРУ из части, которая фигурирует в деле о вмешательстве в выборы в США,обвинили в создании финансовой пирамиды

Подполковника запаса, 45-летнего Андрея Николенко, в Следственном комитете считают причастным к мошенничеству, связанному с поставками в Россию из США техники Apple. Об этом пишет интернет-издание РБК со ссылкой на материалы дела, подлинность которых подтвердили два источника. По их словам, потерпевшими признаны 17 человек, среди которых – знакомые и сослуживцы Николенко, которые передали подполковнику ГРУ и его супруге от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Суть аферы, отмечает издание, заключалась во внесении определенной суммы в обмен на долговую расписку. Жена Николенко, как утверждается, обещала прибыль в 10% в течение двух месяцев. Однако в 2015 году, после двух лет действия такой схемы, пишет издание, несколько вкладчиков обратилось в прокуратуру. Еще через два года Николенко, который к тому моменту уволился из ГРУ, был взят под стражу, но отпущен, поскольку срок содержания в СИЗО не был продлен. Как указывает РБК, офицер являлся бывшим начальником группы войсковой части 74455. Она, в свою очередь, фигурирует в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве хакеров ГРУ в президентские выборы.

Трем офицерам ГРУ, включая командира части 74455 полковника Александра Осадчука, Вашингтон предъявил официальные обвинения.