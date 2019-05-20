Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим», в Минске ждут подтверждения от Украины и Польши. В российском Министерстве энергетики утверждают, что Варшава может возобновить транзит уже сегодня.

Глава белорусской нефтяной компании сегодня приехал в Москву, где должен провести переговоры по вопросам поставки сырья из России.

Ранее сумму ущерба от прокачки загрязнённой нефти на территорию Белоруссии оценили в сотни миллионов долларов.