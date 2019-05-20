Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со своими сторонниками у здания суда в центре Еревана

Оно было блокировано по его призыву.

Глава правительства сказал, что пришел пообщаться с народом и поблагодарить всех соотечественников, которые ответили на его призыв. Он извинился, что не может посетить все суды, которые заблокировали его сторонники, отметил, что «всех любит, гордится и преклоняется», сделал несколько селфи и уехал. Отвечать на вопросы журналистов он отказался и призвал дождаться своего прямого эфира, который должен начаться в эти минуты, передает агентство Спутник.

Этим утром сторонники премьера перекрыли входы и выходы в здания республиканских судов, отказываясь пропускать сотрудников на рабочие места. Накануне глава кабмина призвал блокировать все без исключения суды. Он также сообщил, что объявит сегодня «о начале второго, самого важного этапа армянской революции». Это заявление было сделано после того, как суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, Кочаряна и еще несколько бывших руководителей страны обвиняют по так называемому делу 1 марта 2008 года. Тогда в Ереване в результате разгона демонстрантов, недовольных результатами президентских выборов, погибли 10 человек.