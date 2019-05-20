Z Архив новостей новости
5 2 6 67
11:31, 20 мая 2019

Защита обжаловала отказ суда досрочно освободить из колонии соучастника убийства Анны Политковской

Бывший сотрудники МВД Дмитрий Павлюченков был приговорён к 11 годам лишения свободы по этому делу.
Как пишет ТАСС, адвокаты сочли решение не справедливым, так как за 8 лет, проведённых в заключении, у осуждённого имеется только одно взыскание. Очередное слушание может пройти в течение ближайшего месяца.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве в 2006 году.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 7090 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

Алена Солнцева журналист

Осуждать Федермессер за коллаборационизм очень глупо Реальная политика — это не митинги и не речи перед бабушками во дворах в избирательной компании. Политика — это торговля, компромиссы, и умение получить выгоду для своих. Нюта Федермессер как раз политик…

5 109 6 14032 13.05
Kполитика, власть, оппозиция, общество, мнения
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 328 6 23253 18.05
Kюмор, события
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 94 6 7408 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 116 6 9741 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 143 6 15245 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 159 6 17127 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 151 6 17279 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Зачем нужен храм без паствы Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как  к оптовикам…

5 83 6 9580 16.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Зоя Светова журналист

Власть опять всех развела Чем рискует Любовь Соболь, если остается в том округе, где будет Нюта Федермессер? Тем, что она скорее всего не выиграет выборы. Но, если в этом округе не будет Нюты, Соболь скорее всего, также не победит…

5 91 6 35795 13.05
Kвыборы, политика, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 46 6 5490 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 89 6 10858 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 446 6 54675 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 95 6 12270 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Нюта Федермессер для москвичей сделала не то что гораздо больше, а просто вообще несравнимо больше для каждого жителя Москвы, чем все другие кандидаты в Мосгордуму на этих выборах…

5 56 6 14122 13.05
#слушать 38:46 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, медицина, здравоохранение, навальный, скворцова, видео, передачи
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8831 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Участились жалобы на мошенничество с платежными терминалами Сбербанка В Сбербанке о решении проблемы не говорят…

5 10 6 34900
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я…

5 110 6 155288 15.05
#слушать 50:15 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 69 6 35383 14.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Екатеринбург. Начало революции РПЦ выводов из потери Украины не сделала — она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство…

5 235 6 291919 14.05
Kекатеринбург, рпц, религия, общество, протесты, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 359 6 275254 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7839293
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4043653

Сегодня в эфире