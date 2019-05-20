Защита обжаловала отказ суда досрочно освободить из колонии соучастника убийства Анны Политковской

Бывший сотрудники МВД Дмитрий Павлюченков был приговорён к 11 годам лишения свободы по этому делу.

Как пишет ТАСС, адвокаты сочли решение не справедливым, так как за 8 лет, проведённых в заключении, у осуждённого имеется только одно взыскание. Очередное слушание может пройти в течение ближайшего месяца.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве в 2006 году.