Советские диссиденты начали кампанию с целью не допустить кардинальных изменений конституции

Предложение внести в конституцию статью о единой государственной идеологии всерьёз обеспокоило Александра Подрабинека и Льва Тимофеева. Оба советские диссиденты. Они опасаются, что реализация идеи, озвученная на конференции в Конституционном суде главой института при российском правительстве Талией Хабриевой, приведёт Россию к новому тоталитаризму. Авторы обращения напоминают о статье конституции, где говорится об идеологическом многоообразии и запрете на государственную идеологию. Изъятие этой статьи делает незаконной возможность оппозиционной деятельности, свободной мысли, свободного общественного и политического творчества, отмечают Подрабинек и Тимофеев. Они опасаются, что Россия в этом случае превратится в Северную Корею или вообще скатится «к режиму, который был в нацистской Германии или коммунистическом СССР». Советские диссиденты призвали начать широкое общественное движение в защиту гуманистических ценностей конституции.

Сотни человек, в том числе правозащитники, журналисты и представители общественности поддержали обращение советских диссидентов.