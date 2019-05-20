Зеленский: Я распускаю Верховную раду

Полчаса назад Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. Церемония инаугурации только что завершилась в Верховной раде.

Желающих поприветствовать нового президента Украины у здания Верховной Рады перед инаугурацией не стали лишать этой возможности. Люди стояли за ограждениями, выкрашенными в цвета национального флага. У всех в руках камеры и мобильные телефоны – снимать президента не запрещали. Зеленский пришел к Верховной Раде из дома пешком, в хорошем настроении в сопровождении охраны. Он пояснил, что главная фишка этой церемонии – быть ближе к людям, и двинулся к зданию парламента, активно взаимодействуя с собравшимися – жал им руки, делал селфи, обнимался, даже подпрыгнул и поцеловал одного из зрителей в лоб через ограду. Уже перед зданием Верховной рады он помахал толпе и под ее восторженные крики и аплодисменты вошел внутрь. Чтобы собравшиеся на улице могли вместе со всей страной посмотреть инаугурацию, здесь установили большой экран. Отметим, что на церемонии присутствуют представители НАТО, Еврокомиссии, многие иностранные лидеры и почти все бывшие президенты Украины, за исключением Виктора Януковича.

Во втором туре выборов за Владимира Зеленского проголосовали 73 процента граждан. В ходе сегодня инаугурации он пообещал стать президентом для всех украинцев.