Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Владимир Зеленский принёс присягу президента Украины. Церемония инаугурации проходит в Верховной раде. В зале депутаты парламента и четверо бывших президентов страны, члены правительства и иностранные гости.

Сам Зеленский пришёл в раду пешком через Мариинский парк, заполненный людьми, которые пришли поприветствовать нового президента.

По итогам второго тура выборов Зеленский получил 73 процента голосов, существенно обогнав действующего президента Петра Порошенко. Он победил во всех регионах страны за исключением Львовской области.