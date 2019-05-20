Баскетбольный ЦСКА в восьмой раз стал сильнейшим клубом Европы

В финале Евролиги армейцы победили турецкий клуб Анадулу Эфес 91:83.

Турецкий клуб – дерзкие выскочки сезона. Еще год назад Анадулу Эфес был худшим клубом Евролиги, а теперь пробился в финал, разгромив соотечественников из Фенербахче. Владелец команды Эргин Атаман не сомневался в том, что его парни победят ЦСКА, но армейцы, которые играли в 16 финальных мини-турнирах из 17 были иного мнения. Они прошли полуфинал и мадридский Реал, которому уступили год назад. ЦСКА удалось создать себе преимущество в 14 очков, но, как бывало и прежде российская команда его растеряла. В большом перерыве тренер Димитрис Итудис перенастроил игроков и те восстановили разрыв. Турки отчаянно боролись, но сократили отставание только до 8 очков. Главными героями финала стали армейцы Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, которые набрали по 20 очков.

Для армейского тренера Димтриса Итудиса это не только вторая победа в Евролиге, но и возможность продлить контракт с клубом, который заканчивается после этого сезона.