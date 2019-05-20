Задержанные в Египте моряки танкера Sea Shark в ближайшие 2-3 дня смогут вернуться на родину

Власти решили их освободить, но танкер с грузом останется до уплаты штрафа в 56 миллионов долларов.

Моряков будут отпускать группами по 10 человек. «Один из двух россиян, судя по всему, сможет покинуть судно уже сегодня, второй — в следующей группе», — сообщили ТАСС адвокаты, которые занимаются этим делом. Сейчас судно находится в районе порта Айн-Сохна в трех милях от берега.

Танкер Sea Shark был задержан в декабре прошлого года в Красном море по обвинению в незаконном заходе в территориальные воды Египта. По словам капитана Виталия Нестеренко, это произошло случайно, когда судно находилось дрейфе в открытом море в ожидании инструкций от судовладельца. По версии экипажа, они непреднамеренно зашли в территориальные воды Египта на пару миль, чтобы не перекрывать движение других судов. Отмечается, что оператором Sea Shark является компания из Объединенных Арабских Эмиратов, официальный судовладелец зарегистрирован в Панаме, и именно под флагом этой страны изначально шел танкер.

Всего на борту находится 31 человек — двое россиян из Крыма, 17 украинцев, один — гражданин Азербайджана, остальные – из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.