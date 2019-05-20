Участились случаи хищения денег с помощью банкоматов Сбербанка

О новом способе стало известно полгода назад, но в последние недели количество жалоб по этому поводу резко возросло.

Один из клиентов Сбербанка рассказал газете «Коммерсант», что пришел в отделение банка, встал в очереди к терминалу за девушкой в чадре, которая, по его словам, бесконечно что-то вводила. Когда она ушла, мужчина вставил карту в банкомат, ввел пин-код и в этот же момент с его счета списалась довольно крупная сумма. По такому же сценарию действовали мошенники и во многих других случаях. Как пояснили потерпевшему в Сбербанке, таким образом настроен терминал – если предыдущий клиент ввел назначение платежа, сумму, а потом выбрал «оплату картой» и не завершил операцию, то если в течение 90 секунд следующий клиент вставил свою карту, он и завершит операцию – деньги спишутся в соответствии с введенным ранее назначением. Журналисты «Коммерсанта» провели свой эксперимент и убедились, что какие-то специальные знания для такого мошенничества не нужны. Эксперты, опрошенные газетой, уверены, что проблема только в настройке банкомата и решить ее можно, обновив ПО. Однако в Сбербанке важным это не считают – там предложили клиентам быть внимательнее.

В других опрошенных «Коммерсантом» банках сообщили, что у них банкоматы работают по сценариям, которые не допускают подобные мошеннические схемы.