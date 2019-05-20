Суд в Петербурге сегодня вынесет приговор Михаилу Цакунову

Его обвиняют в нападении на полицейского во время одной из акций Алексея Навального.

Михаил Цакунов сейчас находится на свободе. Целый год он провёл в сизо. Но несколько недель назад его отпустили под подписку о невыезде. Это произошло после того как в суд принесли экспертизу, в которой говорилось, что зуб, который Цакунов якобы выбил омоновцу, было уже давно мертв. А значит, никакого вреда здоровью подсудимый полицейскому не нанёс. Напомню, Цакунова задержали год назад на акции он нам не царь, которую организовывал Политик Алексей Навальный. На видеозаписи можно разглядеть, как на молодого человека набрасываются полицейские. Его адвокаты говорят о том, что будут настаивать на оправдании, потому что никаких доказательств нападения со стороны Цакунова, кроме показаний силовиков нет.

Михаилу Цакунову грозит до 5 лет тюрьмы