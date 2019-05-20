Клиенты Сбербанка все чаще жалуются на хищение средств с помощью платёжных терминалов

Как пишет «Коммерсантъ», алгоритм мошенничества прост. Злоумышленник начинает на терминале операцию по списанию средств, но не завершает ее и отходит от устройства. У следующего за ним человека, вставившего карту в банкомат в течение 90 секунд, автоматически списываются средства.

Эксперты по безопасности говорят о том, что в сценарии работы терминалов есть серьезные недоработки. В самом Сбербанке просто призывают клиентов быть внимательнее.