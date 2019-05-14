Около десяти миллионов американцев прогуляют работу ради просмотра финальной серии «Игры престолов»

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на оценку американского Института трудовых ресурсов. Сериал завоевал любовь зрителей во всем мире за нестандартный подход к его созданию. Об этом «Эху» рассказал главный редактор сайта DTF.ru, кинокритик Вадим Елистратов.

Многие фанаты сериала разочарованы последним сезоном, так как он, по их мнению, завершился слишком быстро и скомканно. На уровень доходов от показа это недовольство не повлияет, добавил Вадим Елистратов.