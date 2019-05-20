В Екатеринбурге на памятнике Ленину появились оскорбительные надписи про Москву и Путина

Как отмечает местная интернет-газета Znak.com, граффити были нанесены на гранитные плиты этой ночью. Утром их начали отмывать рабочие.

Надписи появились на фоне многодневных акций протеста из-за строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Сейчас власти приостановили строительство и собираются провести опрос населения. Кроме того, сегодня губернатор Евгений Куйвашев, как ожидается, представит альтернативные площадки для возведения здания.