Более 30 человек погибли в колонии в Таджикистане,где отбывают наказание в том числе осуждённые за причастность к ИГ*

Более 30ти человек погибли в колонии в Таджикистане, где отбывают наказание в том числе осуждённые за причастность к запрещённой в России ИГИЛ*.

Бунт произошёл в колонии строгого режима в Вахдате, неподалёку от Душанбе. Группа примерно из 30ти человек, признанных судом сторонниками террористической ИГИЛ, запрещённой в России, попыталась устроить побег. Осуждённые с ножами и другим холодным оружием взяли в заложники трёх охранников тюрьмы. Их убили. В Минюсте Таджикистана сообщили агентству «Фергана», что в ходе переговоров с администрацией колонии цитата «среди самих преступников начались стычки, которые переросли в вооружённое столкновение». Во время них погибли восемь заключённых, эту цифру привёл замглавы ведомства Мансурджон Умаров. По его словам, администрация колонии стала действовать решительно после того как осуждённые ранили ещё нескольких тюремщиков. Во время наведения порядка среди особо опасных заключённых есть погибшие. Сайты таджикской оппозиции за рубежом со ссылкой на свои источники пишут о том, что погибли очень много людей, передаёт Фергана. Душанбе и окрестности после ЧП охраняет вооружённая милиция и ОМОН. Президенту республики Эмомали Рахмону доложили о случившемся.

В колонии, где произошло ЧП, содержатся около полутора тысячи заключённых. Власти республики уверяют, что сейчас ситуация в исправительном учреждении полностью контролируется. Это уже второй серьёзный инцидент в колониях Таджикистана за полгода.

* — ИГ, ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация