Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» анонсировал выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
В эфире местного телеканала ТСВ Александр Ярошук сказал, что в парламенте есть лоббисты, которые знают проблематику непризнанных республик и поднимают эти вопросы.
Население региона, который добивается независимости от Молдавии, около 500 тысяч человек. В основном это русские, украинцы и молдаване.
Ранее Владимир Путин подписал указ, которым упростил порядок получения гражданства России для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.