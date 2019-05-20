Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» анонсировал выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

В эфире местного телеканала ТСВ Александр Ярошук сказал, что в парламенте есть лоббисты, которые знают проблематику непризнанных республик и поднимают эти вопросы.

Население региона, который добивается независимости от Молдавии, около 500 тысяч человек. В основном это русские, украинцы и молдаване.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым упростил порядок получения гражданства России для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.