Ряд американских компаний вслед за Google сворачивают своё сотрудничество с Huawei

Это происходит на фоне попадания китайской корпорации в американский «чёрный» список. Как сообщает Bloomberg, свои бизнес контакты также приостанавливают компании Intel и Qualcomm.

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационных коммуникаций США от иностранных угроз. Сообщалось, что власти готовят полный запрет оборудование, способное нанести «ущерб» национальной безопасности.