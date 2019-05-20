Россия порекомендовала создателям фильма об отравлении Скрипалей брать за основу официальную информацию следствия

В посольстве выразили опасение, что картина может стать «дополнительным пропагандистским инструментом, навязывающим политическую версию инцидента».

Драму в двух частях о произошедшем в Солсбери планирует снять британский вещатель BBC. Картина, по замыслу создателей, должна рассказать, «как простые люди встретили кризис на пороге своего дома». Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте прошлого года. Лондон обвиняет в этом Москву. В Кремле же говорят о своей непричастности к покушению.