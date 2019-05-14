Из-за взрыва в Гизе чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может быть отложено, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

У представителей российской туристической сферы нет никакой информации о том, могут ли вообще быть возобновлены чартеры в Египет. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

В результате взрыва в районе Большого Египетского музея в Гизе пострадали 17 человек, информации о погибших не поступало.