Австрийская партия свободы, лидер которой был вынужден уйти в отставку, выбрала нового главу

Фракция единогласно одобрила на этот пост министра транспорта Норберта Хофера – передает Франс Пресс.

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе покинул свое кресло после разразившегося скандала с его участием. Немецкая пресса опубликовала видео двухлетней давности, на котором политик во время встречи с некой женщиной – якобы племянницей одного из российских олигархов – соглашается принять финансирование партии в обмен на госконтракты. На фоне разразившегося внутриполитического кризиса в Австрии могут пройти досрочные выборы в парламент.