Представитель самопровозглашенного президента Венесуэлы встретится с представителями Южного командования армии США

Представитель самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо встретится с представителями Южного командования армии США.

Встреча пройдет в Госдепартаменте, она будет посвящена возможной интервенции американских войск в Венесуэлу. Для России такой сценарий будет невыгоден, такое мнение высказал директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики Института Анализа Глобальной Безопасности Ариэль Коэн.

Ранее Хуан Гуайдо говорил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США для свержения президента республики Николаса Мадуро.