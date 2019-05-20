Новые смартфоны китайской компании Huawei останутся без приложений Google и электронной почты Gmail

Китайская телекоммуникационная компания и десятки её подразделений в чёрном списке Министерства торговли США. Власти считают, что технологии, разработанные Huawei, угрожают безопасности страны. Компания Google объявила о прекращении сотрудничества с производителем смартфонов из Китая. На свои новые устройства Huawei не сможет устанавливать программы, разработанные Google. К ним относятся, в том числе, электронная почта Gmail и магазин приложений Google Play. Владельцы таких смартфонов также не смогут обновлять операционную систему Android, сообщает агентство Рейтер. Представители Huawei изучают возможные последствия случившегося. Других комментариев компания не даёт. Минюст США в начале года обвинил Huawei и её финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже интеллектуальной собственности, мошенничестве и нарушениях санкционного режима. Топ-менеджера месяцем раньше задержали в Канаде, где уже начали процедуру её экстрадиции в Штаты. Коллеги Ваньчжоу обвинения в её адрес отрицают.

Представители Huawei пару месяцев назад сообщили, что создали собственную операционную систему на случай проблем с Windows и Android.