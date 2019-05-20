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07:32, 20 мая 2019

Московский ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

В финальном матче в Испании «армейцы» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги.



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