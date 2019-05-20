Московский ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
В финальном матче в Испании «армейцы» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги.
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В финальном матче в Испании «армейцы» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…