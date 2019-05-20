Вышла финальная серия последнего по счёту восьмого сезона «Игры престолов»

Начиная с выхода в 2011 году, сериал пользуется огромной популярностью.

Телесериал «Игра престолов» один из самых популярных в мире. За всё время он получил почти 250 наград, примерно шестая их часть — победы в главных номинациях Эмми. В общей сложности сериал был номинирован на различные кино и телевизионные премии примерно 500 раз. Рейтинги сериала остаются неизменно высокими. Интерес зрителей огромен. К примеру, финал седьмого сезона посмотрело 16 с половиной миллионов зрителей. Это рекордный показатель не только для «Игры престолов», но и всего современного телевидения. Предпоследнюю, пятую серию финального сезона увидели почти 18 с половиной миллионов человек. Всё больше родителей в США — поклонников сериала — называют своих детей в честь персонажей «Игры престолов». Отмечу также, что рекордное число подписей собрала петиция в интернете с требованием к телеканалу HBO переснять финальный сезон «Игры престолов», поскольку им не понравилась задумка сценаристов. Петицию подписало около двух миллионов человек.

Финальную серию «Игры престолов» в Москве покажут вечером на «РЖД Арене». Для этого на стадионе установят огромный экран