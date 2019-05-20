В Москве сегодня открывается десятый съезд Федерации независимых профсоюзов России

Главной целью съезда в организации считают принятие программы «За справедливую экономику». В ней, как говорится на официальном сайте Федерации, профсоюзы предложат скорректировать действующую модель социально-экономического развития. Делегаты съезда полагают, что нынешний подход привел к замедлению экономического роста и падению реальных доходов. Конкретные шаги при этом пока что не озвучиваются: лишь отмечается, что условия труда должны улучшаться, а распределение прибыли строиться на соглашениях, ведущих к росту зарплат. Кроме того, планируется рассмотреть так называемую «Северную» резолюцию. Ее авторы предлагают создать единый федеральный орган, курирующий вопросы развития Севера и Арктики. По их мнению, сейчас эти регионы в основном прогрессируют лишь за счет отдельных крупных компаний.

Съезд ФНПР продлится до 22 мая.