В сенат США будет внесен законопроект о санкциях против подрядчиков в строительстве трубопровода «Северный поток-2»

В сенат США сегодня будет внесен законопроект о санкциях против компаний-подрядчиков в строительстве российского трубопровода «Северный поток-2». Предполагается, что их американские активы будут заморожены.

Американские сенаторы – республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин подготовили законопроект в адрес ряда европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода. Под особое внимание сенаторов попали швейцарский подрядчик Allseas и итальянская фирма Saipem, сообщает издание Foreign Policy. Проект документа предлагает ввести жесткий контроль над фирмами, которые имеют контракты на прокладку труб и усиление давления на «Газпром» и пять его компаний-партнеров по «Северному потоку-2»: Uniper и Wintershall из Германии, англо-голландскую Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции. Документ направлен против судов, используемых для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть у западных энергетических компаний и которых не хватает у России. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов.

Две нитки «Северного потока» должны соединить Россию и Германию. Морская часть трубопровода проходит через воды нашей страны, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент построено чуть более трети трубопровода.