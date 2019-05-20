Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Нидерландов

Международный конкурс выиграл голландец Дункан Лоуренс с песней, которая, как выяснилось, была опубликована на YouTube еще в 2017 году. В Европейском вещательном союзе заявили, что до конкурса композицию прослушали лишь несколько сотен зрителей, и это нельзя рассматривать как коммерческий выпуск песни, что правилами запрещено, передает ТАСС. Финал «Евровидения» прошел накануне в Израиле. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.