Российский миллиардер Игорь Макаров отрицает свою причастность к политическому скандалу в Австрии

Он заявил, что не имеет никаких родственных связей с женщиной, которая была на видео вместе с бывшим вице-канцлером. «Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет» — цитирует бизнесмена журнал Forbes. Речь идет о видеозаписи, которую незадолго до выборов в Европарламент, описали немецкие СМИ. На ней некая россиянка, которая представилась племянницей российского олигарха Аленой Макаровой, предложила вице-канцлеру Австрии и лидеру Австрийской партии свободы Хайнцу Кристиану Штрахе финансировать его избирательную кампанию. Утверждается, что это было перед парламентскими выборами в 2017 году. Из-за скандала Штрахе на днях покинул все свои посты.