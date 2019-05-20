Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии на чемпионате мира
Матч шестого тура группового этапа завершился со счетом 3:0. Турнир проходит в Словакии. В заключительном матче групповой стадии сборная России завтра сыграет с командой Швеции.
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Матч шестого тура группового этапа завершился со счетом 3:0. Турнир проходит в Словакии. В заключительном матче групповой стадии сборная России завтра сыграет с командой Швеции.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…