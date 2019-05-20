Боевик «Джон Уик-3» с Киану Ривзом возглавил американский прокат вместо последних «Мстителей»

За выходные в США продано билетов на 57 миллионов долларов, передает издание Variety. При этом фильм Marvel за четвертый уик-энд у себя на родине обогнал «Аватара» Джеймса Кэмерона, но еще уступает ему в международном прокате. Общая мировая касса четвертый «Мстителей» составила 2 миллиарда 614 миллионов долларов, тогда как у «Аватара» рекордные 2 миллиарда 788 миллионов. В российском прокате лидирует американский фильм «Детектив Пикачу».