Владимир Зеленский сегодня вступит в должность президента Украины
Церемония инаугурации начнется в Киеве в 10 часов. Будут более 50 иностранных делегаций. Россию на Украине считают государством-агрессором и приглашать не стали.
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Церемония инаугурации начнется в Киеве в 10 часов. Будут более 50 иностранных делегаций. Россию на Украине считают государством-агрессором и приглашать не стали.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…