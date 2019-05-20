УЕФА определила цены на билеты матчей Чемпионата Европы по футболу, которые в том числе пройдут в Санкт-Петербурге

Для россиян оно обойдутся дороже, чем для болельщиков из ряда стран.

Евро 2020 проходит под знаком празднования 60-летия первого Кубка Европы, который состоялся в 1960 году. Тогда играли с разъездами и только потом турниры начали проводить в одной или нескольких странах. О ретро-формате вспомнили и сейчас. Матчи турнира состоятся в 12 городах, в число которых попал и Санкт-Петербург, где намечено сыграть три матча группового турнира и четвертьфинал. Россия попала в высший ценовой кластер, наряду со странами западной Европы. В Азербайджане, Румынии и Венгрии билеты обойдутся дешевле. Здесь самый доступный билет обойдется в 30 евро, тогда как для аудитории питерских матчей в 50. все билеты будут продавать исключительно через интернет по особой схеме в несколько этапов. Сообщается, что более 80 процентов достанется болельщиком 24-х команд-участниц и широкой публике.

Старт продаж билетов на матчи Чемпионата Европы 2020 года назначен на 12 июня.