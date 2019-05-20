Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою работу на этом посту

Соответствующее распоряжение подписал накануне вечером действующий президент страны Петр Порошенко. Марчук представлял интересы Украины в Контактной группе с ноября прошлого года, после того, как с этой должности ушел Леонид Кучма. Ранее Петр Порошенко подписал указ об увольнении Ирины Геращенко с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Также в воскресенье президент освободил от должности руководителя своей администрации Игоря Райнина.

Сегодня в Киеве пройдет церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. На прошлой неделе он пообещал «создать неудобства» Верховной Раде за выбор понедельника в качестве даты церемонии:

«Всем привет, друзья! Вы помните, мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян». «Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим ей».

Эксперты ждут, что после вступления в должность Зеленский объявит о роспуске Верховной Рады.