Считанные часы остаются до премьеры заключительного эпизода телесериала «Игра престолов»

Она выйдет, когда в Москве будет ранее утро. В США, как сообщается, почти десять миллионов человек планируют взять сегодня отгул.

Сериал завоевал любовь зрителей во всем мире за нестандартный подход к его созданию, сказал «Эху Москвы» главный редактор сайта DTF.ru, кинокритик Вадим Елистратов.

Несмотря на разочарование многих фанатов восьмым, последним сезоном «Игры престолов», добавил Вадим Елистратов, на уровень доходов от показа это не повлияет.

В Москве этим вечером финальную серию покажут на стадионе «РЖД-Арена».