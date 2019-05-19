Участница популярной британской группы Spice Girls была госпитализирована несколько дней назад

Певица Мэл Би пожаловалась на потерю зрения, — пишет газета San. По сведениям издания, это случилось после неудачно лазерной коррекции на правом глазу. Впрочем, уже в пятницу 43-летняя Мэл Би покинула больницу, чтобы присоединиться к группе, которая отправляется в концертный тур. Источник газеты добавил, что певице потребуются лекарства и интенсивная терапия.

Группа Spice Girls даст в этом году несколько концертов, правда, без одной из участниц, Виктории Бекхем.