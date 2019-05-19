Депутаты афганского парламента подрались в начале работы палаты нового созыва

Яблоком раздора стала кандидатура на пост спикера. Главному претенденту, предпринимателю Мир Рахман Рахмани не хватило одного голоса. Это привело к столкновениям сторонников политика, которые объявили его победителем, с противниками, передает агентство Reuters. Парламент Афганистана собрался после выборов, которые прошли еще в октябре. Результаты были подведены только в начале мая после неоднократных технических и организационных проблем и обвинений в мошенничестве.