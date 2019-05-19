Украина фактически завершила процесс декоммунизации
Главным ее итогом действующий президент страны Петр Порошенко назвал запрет коммунистической идеологии. Глава государства выступил на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Первые законы о декоммунизации были приняты в 2015 году. Они запретили советскую символику и осуждали коммунистический режим. Порошенко завершает сегодня работу на посту президента Украины. Уже завтра в Киеве пройдет инаугурация избранного президентом Владимира Зеленского.