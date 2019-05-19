Первый республиканец в американском Конгрессе поддержал идею импичмента президента Дональда Трампа

Член Палаты представителей от Мичигана Джастин Амаш уверен, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера свидетельствует о препятствовании Трампом правосудию. В своем твиттере Амаш обвинил министра юстиции Уильяма Бара в попытке ввести общественность в заблуждение. Это связано с осторожной интерпретацией доклада спецпрокурора, пояснил конгрессмен. В конце марта Мюллер представил доклад по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США.