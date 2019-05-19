Петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» подписали уже более миллиона человек

И число их растет с каждой минутой на сотни. Финальная серия будет продемонстрирована уже предстоящей ночью, но многие не в восторге от того, как развивался сюжет в предыдущих эпизодах.

Петиция была размещена на change.org неделю назад. Авторы воззвания заявляют, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс не сумели достойно завершить сюжетную линию не имея в своем распоряжении литературного первоисточника. Восьмой сезон «Игры престолов» основан не на романах из цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, а на черновиках еще не опубликованных книг. О реакции руководства телеканала пока ничего неизвестно. Стоит отметит, что предпоследнюю серию «Игры престолов» смотрели 18 миллионов зрителей, и это был один из самых высоких показателей в истории проекта. Между тем, еще за сутки до финальной серии появились ее детальные описания с намеками на то, кому в итоге достанется Железный трон. Ранее HBO анонсировал съемки так называемых спин-офф, работа над которыми начнется уже в этом году. Между тем, якутские поклонники телесериала в его литературной основе всем довольны и изготовили трехкилограммовую статуэтку одного из героев саги, Джона Сноу, из серебра с инкрустациями сибирских драгоценных камней и мамонтовой кости. Они намерены вручить ее писателю Джорджу Мартину, по книгам которого снят проект. В США почти три десятка миллионов человек планируют опоздать в понедельник на работу или вовсе не прийти на нее из-за «Игры престолов», взяв внеочередной выходной. В России же трансляция пройдет и на стадионе, на 20-метровом экране. Уже завтра вечером «РЖД Арена» примет фанатов саги, когда в стриминговых сервисах и на официальных платформах уже будет доступна последняя серия.

Сериал «Игра престолов» впервые вышел на экраны 8 лет назад. Последний сезон стал одним из самых дорогих в истории телевидения и обошелся каналу HBO в 15 миллионов долларов.