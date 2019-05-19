Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Дункана Лоуренса в конкурсе «Евровидение-2019»

Артиста из Нидерландов обвинили в нарушении правил. Песня Arcade, с которой он одержал победу, была опубликована на YouTube еще пару лет назад. Как сказал представитель вещательного союза агентству ТАСС, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени ролик увидели лишь несколько сотен зрителей. Правила песенного конкурса касаются коммерческого выпуска песни. Референтная группа ранее пришла к выводу, что это видео не дало Дункану Лоуренсу какого-либо несправедливого преимущества.