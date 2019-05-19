Возобновление чартерных рейсов из России в Египет могут отложить еще на несколько месяцев

Это связано с терактом в Каире. Злоумышленники взорвали сегодня бомбу у туристического автобуса. Пострадали 17 человек, в том числе семеро иностранцев. Информированный источник агентства «Интерфакс» пояснил, что Россия требует обеспечить безопасность своих туристов не только в аэропортах, но и по дороге к месту отдыха и обратно.

Между тем у представителей российской туристической сферы нет никакой информации, могут ли вообще быть возобновлены чартеры в Египет, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Рейсы из России в Египет были приостановлены 3,5 года назад после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Он летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.